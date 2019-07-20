黃浩然太太出烹飪書　自購200本撐愛妻

藝人黃浩然為太太莫家嘉為烹飪書在書展宣傳，圈中好友黎耀祥、冼灝英、張啟樂現身支持，浩然透露太太最近為新書忙碌，結果患了重感冒。



問到老友黎耀祥可有認購書籍？浩然笑說：「下一批2千本入佢數，啲朋友好好，有啲早過我哋已拎咗本書，除咗太太出書，我妹妹都有出書。（你唔出埋？）我冇資格，所以做輔助啦，總算一家人完成咗呢樣嘢。（點支持太太？）買咗200本。」家嘉則表示為新書籌備4個多月，連續5日每天煮10多道菜式，為免浪費，每晚都邀請朋友來吃飯。



談到任達華於中山出席活動時遇襲，活然坦言見到新聞描述也毛管戙，並已傳短訊慰問對方：「佢都睇住我大，當年入行同佢一齊拍好多戲，希望佢早日康復。（返內地工作小心啲？）都會留意多啲。（請保鏢？）冇諗，又唔需要，但會叫大會安排保安，今次好似係傳認錯人，惟有自己小心啲！」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。