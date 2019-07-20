怕拍檔爬頭　陸浩明放風下年娶女友

藝人李璧琦（Becky）今日與圈外男友在教會舉行婚禮，不少圈中人均有出席，包括陸浩明（六號）、歐錦棠夫婦、馬蹄露、前無綫監製潘嘉德、已故藝人喬宏太太小金子等。



六號稱加入無綫近七年，但跟Becky從未合作過：「我哋都係教徒，佢有時有啲活動會叫我幫手，我都幫過幾次，所以大家熟咗。一個月前見到佢，佢話結婚，我叫佢要請我，因為我好鍾意出席朋友喺教堂搞嘅婚禮，覺得好浪漫。（從中取經？）都會參考吓，睇吓點樣安排，我同女朋友都係教徒，有機會會想喺教堂行禮，覺得好神聖同莊嚴。（度咗期結婚未？）未，我連戒指都未買，心中有個時鐘催自己，同埋唔可以畀拍檔爬頭，好似馮盈盈已經同男友同居。依家都唔諗住買樓先，因為太遙遠，或者租間大啲嘅屋先，今年結婚太趕，2020年個年份都幾正，可以諗一諗。」他稱今晚要出席肥媽結婚周年，所以未能參與Becky的喜宴，但已折現當賀禮。



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