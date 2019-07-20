楊愛瑾呻湊兩個好辛苦：冇時間做其他嘢！

藝人楊愛瑾（Miki）出席活動，表示暑假沒有安排囝囝上興趣班，所以要帶他周圍玩：「佢依家兩歲多啲，仲細，所以一個月去同一個地方玩都得，會帶佢啲有大草地嘅地方畀佢跑，同有滑梯玩。（攰？）攰就梗㗎啦。」剛生了第二胎囡囡的她，大呻湊兩個很辛苦：「真係好攰、辛苦，要花好多精神，冇時間做其他嘢，好少約到朋友，有時間都攞嚟瞓覺，妹妹依家4個月，我覺得之前嗰4個月簡直係人生最忙嘅日子，要帶大嗰個去playgroup，又要餵細嗰個，我都會盡量親力親為。」



問到可會湊B辛苦過工作通頂？她笑言：「湊B辛苦啲，以前做嘢一日拍足19個鐘瞓少少都得，可能以前後生啲，但依家唔得啦，因為仲要同小朋友鬥智鬥力，同埋以前拍戲係被照顧者，但依家就要照顧人。」問到囝囝可有呷妹妹醋？她坦言：「點都有，有時我同妹妹玩抱高，佢見到會話自己都想玩，不過佢都錫妹妹嘅，會攬攬同錫妹妹，同埋原來佢哋會互相影響，佢見到妹妹食手指，自己都開始食埋一份。」而提到之前她與傳不和的吳雨霏同一日為小朋友開party，搞到好友如鄧麗欣要走兩場，她笑言：「我都唔知，冇嘢嘅，不過都冇人投訴，香港人慣咗步伐咁急促。」



另外，提到任達華在內地遇襲一事，她表示剛看到新聞：「都嚇親，佢好冷靜鎮定好犀利，不過女仔都有啲警覺性，好多人時要識保護自己，記得之前Cookies做活動好迫，我哋都習慣保護自己。」



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