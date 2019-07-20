《權力遊戲》動漫節座談會　主創怕抗議龜縮

HBO電視劇《權力遊戲》（Game of Thrones）周五於聖迭戈動漫節舉行座談會，由於有不滿第8季爛尾的網友事先張揚會於座談會抗議，兩名主創David Benioff與D.B. Weiss、女星Nathalie Emmanuel、男星Iain Glen以及監製Miguel Sapochnik齊齊以「檔期不合」為由甩底，不敢面對群眾，只推女星Maisie Williams、男星Isaac Hempstead Wright與男星Jacob Anderson等出來做「磨心」。



主持人於開場前，史無前例地提醒在場人士要「和平理性」，接著向劇組提出溫和問題，不過當Jacob Anderson被問到為何其角色「灰蟲」在結局不為「龍母」報仇時，搞笑地戴上蜘蛛俠面具說：「因為灰蟲太攰啦。」暗示自己也覺得劇情不合情理。



劇組也拿第8季的咖啡杯與水樽穿崩鏡頭爭議大開玩笑，見到座談會桌上準備的咖啡杯時自嘲一番，男星John Bradley又澄清自己是用右手，劇中穿崩的水樽卻放在另一邊，所以「元兇」一定不是他！



座談會最後取消現場問答環節，繼續漠視民眾的憤怒聲音。