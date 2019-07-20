任達華遇襲　洪卓立：我試過內地騷遇打交

歌手洪卓立（Ken）出席活動，提到同公司的任達華在內地出活動遇襲，他表示來今早Set頭時有朋友告知：「見到都好不安，好擔心華哥，佢都好敏捷咁避開，但唔知個下會有幾大影響，好彩佢治癒緊，情況都穩定，希望快啲好番冇手尾跟。」他又提到之前在內地酒吧做活動都試過混亂情況：「我唱唱吓歌啲人突然走晒，原來佢哋打緊交，一齊打一個偷電話嘅人，跟住啲公安就嚟，嗰吓我都驚㗎，因為好突然，好在助手即刻拉我走，其實做藝人好難避免，因為係被動，希望佢快啲好番啦。」



Ken於活動表示最想做「蝙蝠俠」：「因為可以救人、有靚車揸、有錢又多女鍾意，呢啲係我現實生活中冇嘅嘢。（你想多幾多女鍾意？）斷百計啦。（你一直以嚟有幾多女仔鍾意？）好少，之前嗰10年都冇。」他又謂初戀很短就完：「初戀得一個月，唔知點解一齊咗，後尾覺得唔鍾意就分手，可能太細個，中二嗰陣。」

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