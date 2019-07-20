做完手術笑番　任達華忍痛落口供

藝人任達華於中山出席活動時遇襲受刀傷，剛做完手術的他仍頂住傷痛，公安正於醫院為他落口供，據了解其公司英皇方面會向有關方面追究此事，一定會向主辦單位索償，但目前一切以華哥身體狀況為先，之後會向主辦商問責。任達華原本於9月會開拍電影《拐途》，現時他受傷，「人人娛樂」CEO廖寶軍被問到電影開拍事宜時，他表示一切會以任達華身體健康為先，並祝對方早日康復。



另外，任達華在中山遇襲受傷，腹和手都被刀傷，剛接受手術，他透過助手向東網報平安：「華哥麻醉藥未過，醫院想睇定啲先，所以暫未能返港，驚整親傷口，要遲啲先決定幾時出院同返港！」



英皇發聲明：追究到底



而英皇娛樂集團對於旗下藝人任達華於中山活動受襲一事發出聲明，指任達華於商業活動期間，被身份不明男子上台襲擊，以利刀刺傷其腹部及右手手指，英皇表示對事件極度震驚，對兇徒行為予以強烈讉責。據悉嫌疑人被當場制服並已交由當地公安調查，英皇表示有賴當地公安機構盡快查出真相，將相關犯人繩之於法，而英皇定必對任何以非法及暴力手段傷害任達華先生的肇事者會追究到底。



而任達華先生現已完成手術，手術亦進行成功，腹部刀傷輕微傷及內臟，已成功縫補。而英皇亦特此感謝中山市政府及中山開發區醫院對任達華的支持與協助。



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