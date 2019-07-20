任達華遇襲　森美勁驚：雖然我唔係大明星

藝人森美出活動，提到任達華出席內地活動遇襲一事，森美直呼好驚：「其實普遍香港人都理性嘅，但有時防唔到精神失常嘅人，雖然我又唔係大明星，但屋企人最近會提醒我，咁啱撞到唔正常嘅人就好危險，藝人要盡量小心啲！」



提到森美與楊卓娜為小朋友才藝選拔賽擔任評判，他表示最重要懂得投入及享受，並指一對仔女甚有表演欲：「我個仔同女由細到大都參加好多比賽，希望佢哋放膽去表演，但阿仔愈大就愈膽小，有啲似我。但阿女反而周圍去表演，但我覺得唔緊要，唔係個個都鍾意表演。」講到在英國讀書的細仔最近返港放暑假，他笑言近日逼仔女陪自己：「我哋開咗個家庭會議，因為佢哋暑假有活動就唔理我，但我唔係日日都得閒，我要佢哋一定要陪我，要老竇發嬲先得。依家學識放低工作後，好似真正變老，星期一至五要老婆陪，星期六、日就仔女陪。」他並透露將於八月一家人到新西蘭旅行。

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