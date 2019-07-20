封肚唔再生　鍾嘉欣唔介意囡囡入行

藝人鍾嘉欣回港出席新歌活動，透露昨日落機，之後又到新加坡工作，但因為行程緊密，故沒有帶同仔女回來，但表示有掛住兩個小朋友：「我同個女講，媽咪返香港做嘢，佢就話會用爹哋電話打畀我，佢就嚟三歲，覺得佢懂事咗，會畀我出去做嘢，覺得好感動。」她又表示囡囡有幫手照顧弟弟：「有幫手抹面，佢一係個好有紀律嘅小朋友，呢方面似爸爸。」但笑言囡囡都有偷其化妝品來用：「之前一齊拍MV佢見到我化妝set頭，又話要人幫佢化妝set頭，又會照鏡話『I’m pretty』。」



她又笑言囡囡會學她唱歌：「佢會攞住支咪，扮我唱歌手勢，同埋高音又會皺眉。（如果第時入行得唔得？）冇乜所謂，如果佢有呢個天分同埋有興趣，唔畀佢嘅話佢反而會反叛。」講到活動上她和四個小朋友合唱新歌《做你的晨曦》，問到可會想生夠四個？她笑言：「唔會啦，好辛苦，雖然開心、值得，但都有辛苦、攰嘅時候，希望可以湊好兩個，除非意外啦，但應該唔會。」



問到出歌可是想出番嚟唱歌？她表示：「其實冇特別計劃人生，呢首歌都係突然出現喺我腦海，同埋做歌的確好辛苦，因為好忙，所以都希望可以plan好schedule，我真係唔容易，但都希望將來有機會可以繼續唱歌或者拍戲，不過仔女愈大就愈難出嚟做嘢，五歲以上佢哋又要返學同埋做功課，就要睇緊啲。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

