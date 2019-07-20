【暈暈哋】連詩雅拍劇扮醉被搭訕

由連詩雅（Shiga）、雨僑、陳嘉莉（Kelly）及鄭欣宜等主演的網劇《性敢中環》將播放第六集，而NETFLIX亦已全球上架第一季全集。第一季最後一集講到雨僑明知孫耀威是Shiga暗戀十多年的對象，但照背住好姊妹偷錫他，兩人更為此吵大鑊，雖然只拍了兩Take，但雨僑說：「好似耗盡晒所有能量一樣！」Shiga則為培養情緒，拍攝前自己一個人匿埋：「搞到現場所有人以為我嬲咗，之後要同在場所有人解釋番，我拍激動喊戲之前，都要自己一個匿埋培養情緒先可以進入狀態。」雨僑指自己現實中亦遭遇過差不多事情：「中學時期都有試過與自己最好的朋友喜歡上同一個人，最後個男仔揀咗佢，但依家我哋三個仲有聯絡，亦各自結咗婚，所以其實係人生其中一課。」



劇中她們吵大鑊後，Shiga到蘭桂坊賣醉，期間被沿途醉酒佬誤當真醉搭訕：「我記得拍攝嘅時候好熱，焗到有啲暈，同埋有啲人啱啱happy hour完有醉意，以為我真係醉咗走埋嚟想傾偈，好彩工作人員解釋畀佢聽我哋係拍緊戲，佢先肯離開。」



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