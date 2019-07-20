勁閃中出嫁　李璧琦未習慣做蘇太

藝人李璧琦（Becky）與拍拖五年的男朋友蘇銘熙（Adrian）在堅道浸信會共諧連理，並以一襲低胸香檳金色晚裝與記者見面。一臉幸福的Becky因為丈夫比較怕醜，所以全程也當了發言人。而在正式婚禮過程中，更許下承諾：「我一定會好好照顧Adrian的！」亦多位圈中好友都有出席，包括李亞男、宋熙年和老公陳智燊、陸浩明、馬蹄露、歐錦棠夫婦、楊潮凱、小金子（喬宏妻子）等等。



Becky身穿由設計師Noel Chu超閃婚紗，由長兄陪伴慢慢步入教堂。當一對新人互相向對方說出誓詞時，竟然把內容以歌聲唱出！而當他們感謝雙方母親及家人時，新娘子更感觸到落淚！被問到完成婚禮後的心情，Becky稱第一件事就是未習慣被稱呼為「蘇太」：「由小姐到太太，這個轉變係好奇妙的。我好感恩身邊多了一個Adrian ，令我把之前嘅憂慮一掃而空，令我對未來充滿憧憬！我有信心我能做一個滿分的太太！」



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