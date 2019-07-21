【落選港姐】張雪瑩密會有米CEO傾足3粒鐘

2013年落選港姐張雪瑩（Cherry）加入無綫已經六年，曾演出過不少作品如劇集《老表，畢業喇！》、《誇世代》及《我瞞結婚了》等，而早前她在劇集《特技人》中飾演胡諾言秘書Molly，成功引起網友關注！日前她被目擊現身深水埗一商場，與一名男士在咖啡室密會，見二人揀選隱蔽位置，全程交頭接耳講不停，態度親暱，傾足三小時後齊齊離開。



據知該男士是內地影視公司「人人娛樂」行政總裁廖寶軍，曾經擔任過內地藝人黃奕及內地劇集《如懿傳》「嘉貴妃」辛芷蕾的經理人。此外，他又曾投資開拍電影《大武生》、《我要再來一次》及《逃出重圍》等，除身家超過千萬人民幣外，在內地影圈地位亦頗有份量。



開拓內地市場



東網向Cherry求證，問到男方是否其男友？她隨即否認，並透露已與無綫結束賓主關係，當日是與對方洽談合作計劃：「我啱啱離開咗無綫，主持、拍劇、綜藝都試過晒，好多謝公司畀機會我，都叫做圓夢，所以睇吓同佢有咩合作，因為我其實諗住轉行，屋企人想我返北京幫手打理生意。（同對方傾幕後合作？）幕前幕後都有。」她又謂若到內地發展，也有信心能適應，因家人亦在內地，自己常常中港兩邊走。

---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。