飯局中途離場　湯洛雯黐同性密友放狗談心

無綫小花湯洛雯（靚湯）與舊愛羅天宇的感情維持4年，最終分手收場，未有透露分手原因，只宣布是和平分手，之後有指天宇對靚湯未忘情，惟她不為所動。分手近兩年，早前兩人為無綫再「合體」遠赴挪威拍節目《3日2夜》朝夕相對，更被不少網友指他們舉止曖昧，又指二人很登對，希望他們復合，但單身的靚湯卻斬釘截鐵Say No，還稱兩人現時只保持朋友關係。



不愁寂寞的靚湯，日前下午2時許，穿長裙拖愛犬在寓所樓下散步，期間狗有三急在街頭解決，完事後她即拿出水樽沖洗善後，之後折返大廈停車場。未幾見好姊妹岑杏賢及一位中性打扮的同性友人前來，由靚湯做司機駕車前往淺水灣，往沙灘旁邊一間餐廳會合數名早已在場的男女友人。



起初靚湯帶住愛犬跟男友人的狗狗玩耍，全程望住愛犬，視線不離。食至中段，她與同性友人離隊拖愛犬到海邊散步，沿途兩人邊行邊傾，期間亦輪流拖狗，而狗狗對該名同性友人並不抗拒，還乖巧讓她拉着，可見人狗十分熟絡，兩人放狗期間密密斟，之後才歸隊繼續開餐。回程時，靚湯再做柴可夫載對方及岑杏賢等離開。



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