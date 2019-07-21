去深圳出活動　黎耀祥怕遇襲：藝人冇得防

藝人黎耀祥到電視城錄影《流行經典50年》，表示首次上此節目：「胡楓點名要嚟撐佢，我少喺電視唱歌，費事獻醜，要係幾百萬人面前唱，仲要錄低，所以都有少少壓力，尋日到今日都排咗四、五次，從來冇試過咁認真，明明《紅蝴蝶》呢首歌唱咗幾百次都要排，今次仲要有埋二胡同古箏伴奏。」



講到任達華在內地出活動遇襲，他表示明天都會上深圳出席好友書展活動，睇到華哥新聞都很擔心：「呢啲突發情況華哥已經反應好快，如果第二個反應唔切畀佢捅多兩吓。（你有冇試過啲驚險事？）又冇，比較熱情就有，拉拉扯扯，但呢啲就擺明係攻擊，有時推推撞撞都有嘅，但咁多年都未聽過藝人上台畀人刻意攻擊，出埋武器，背後總有啲原因，希望保安做好啲，上台小心啲，藝人冇法防範。（有冇試過有人衝上台？）梗係有，不過都係攬或握手、趕極唔走，係鍾意你但唔係傷害你。」



問到明天上深圳家人可有擔心？他表示：「都唔會，呢行食江湖飯，宣傳或搵食活動都要做，所以冇話擔唔擔心，以前去啲夜場或三山五嶽都係咁，不過好多冇惡意傷害。（你有咩保護方法？）冇架，自己小心，有啲人埋身望住對手有冇攞武器，大家要機警，有異動就避開，避得兩吋得兩吋。（請保鏢？）唔得，保得幾多，互動唔可以唔畀人行埋身，如果下次着西裝上嚟捅你都得㗎。（學拳術？）不嬲有兩道，食過夜粥，拍過武俠片，好彩華哥都係咋，一縮一擋，希望佢快啲康復啦。」



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