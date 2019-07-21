東方日報C1：任達華捱刀停工靜養古天樂怒轟兇徒

藝人任達華昨日於中山商業活動中突然被一名兇徒持刀襲擊，猛刺腹部，事件全球震驚！而香港演藝人協會會長古天樂對事件大轟恐怖、離譜。至於做手術後的任達華會暫停原本電影的宣傳及拍攝工作，直至康復為止。



英皇藝人任達華昨日出席商演活動時，於台上被狂徒以刀刺向腹部多次，刀傷輕微傷及內臟及右手四隻手指，經手術後情況穩定，於中山開發區醫院休息。消息一出，令各界感到相當震驚，世界各地均有不少媒體報道事件。



拍檔梁詠琪感擔心



任達華一向於圈中人緣極好，大批藝人慰問他，其中香港演藝人協會會長古天樂對事件感到驚訝及關注，昨日他受訪時大轟此事離譜：「我知道成件事後，第一時間打畀華哥經理人了解，知道佢已經縫咗針，自己睇番成件事都覺得幾恐怖、幾離譜，如果有需要嘅話，演藝人協會會全力協助！」而古天樂經理人表示平日他們出席內地活動，會請保鏢維持秩序，故不太擔心安全問題。



任達華前日於北京與電影《小Q》的團隊進行宣傳，同行還有藝人梁詠琪及羅仲謙。梁詠琪昨日聞訊很震驚：「尋日同華哥一齊喺北京參與電影宣傳到下午，之後佢就離隊一晚做活動，本來今晚就歸隊，啱啱睇新聞見到，實在好震驚同擔心，希望華哥傷勢不嚴重，早日康復。」而羅仲謙亦說：「好愕然同埋心痛，自己會加強保護意識，希望華哥盡快康復。」



由於任達華受傷，電影《小Q》出品公司星皓亦發出聲明，對暴力行為表示震驚並強烈譴責，又指他將暫時缺席後續的宣傳活動。而任達華之後的工作亦受到影響，原本他於9月會開拍電影《拐途》，現時他受傷，投資的內地「人人娛樂」CEO廖寶軍表示一切會以任達華身體健康為先，再定開鏡日期，並祝對方早日康復。



戲如人生「預演」事件



不少香港及內地藝人對任達華均很關心，更於社交網留言慰問，當中包括任賢齊、甄子丹、蔡少芬等。而內地藝人杜江更憤怒留言：「希望任達華大哥無大礙，早日康復！我想說：華哥威武！人品演技那麼好，卻遭此暴行，看得我無比憤怒！希望可以依法嚴懲暴徒！」



另外，任達華受傷後，網上即流傳一張他在醫院內穿上病人服，拿着一份文件、展露笑容步行的相片，大家還以為他已無大礙，原來這張相片不是最新圖片，是他去年拍戲時的劇照，因而引發誤會。亦有網民指他在電影《朱麗葉與梁山伯》中曾有一段被刺傷的劇情，講述飾演江湖中人的他被太太刺傷腹部，當時他手按腹部入院，情節、傷勢與昨日的不快事相當巧合。



英皇經理人霍汶希昨晚從北京返港，到醫院探望任達華，她說：「華哥情況已穩定，手術後亦已清醒。」問到工作方面？她表示有不少廣告及工作都要暫停，又表示藝人往內地工作，向來都有經理人、保安同助手陪同，已經非常謹慎，今次真的冇得避。



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