怪獸撐場！蕭秉治開騷請重量級嘉賓

台灣「全能創作才子」蕭秉治在台灣大學綜合體育館一樓舉辦首次兩場個人售票巡迴演唱會，演唱會上還有師兄五月天怪獸驚喜助陣，他帶領歌迷進行「愛的探索」，邀請「天籟和聲」女團大女孩一同演唱《天使之城》，也為歌迷密練一段舞蹈，笑說：「大女孩很厲害，會唱又會跳，若我忘記舞步，還可請他們cover我！」



之後蕭秉治演唱極具鄉村色彩的《Old town road》、《L.A story》，他說：「終於等到演唱會，用音樂的方式帶我回到重生的城市。」如同他在黑暗時期，到洛杉磯獨自生活，找到了「愛」，漸漸有了創作的衝動，恢復了寫歌的習慣，他說道：「很開心大家來，希望我的音樂在你們的心中留下靈魂訊息」，他便走下台與歌迷握手感謝。演唱會驚喜是五月天怪獸出場，為演唱會再掀起高潮！



下午綵排完，怪獸興奮笑言：「我一直很喜歡蕭秉治的創作，他一個人開演唱會，身邊空了不少位置，加了位置讓我站，也不會怎麼樣。」其實怪獸很欣賞蕭秉治的創作才華，因此當他知道蕭秉治開個人演唱會時，義不容辭力挺。



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