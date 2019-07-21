肚屙都救唔番　林秀怡一日食七餐暴肥

資深傳媒人吳錫輝及林秀怡到廣東省拍攝節目《輝哥為食遊II》尋找地道美食，體驗當地風土人情，品嘗美食同時，亦不忘了解食物背後的起源及文化，秀怡直言獲益良多：「開頭同大前輩合作都有啲擔心，但原來輝哥思想好後生，教咗我好多食物由來同典故，又糾正我懶音。」



拍攝期間一日要食足七餐，雖然品嘗美食很幸福，但秀怡第一日拍攝因尚未適應，晚上肚屙大作：「一早就食生蠔，好鮮甜，之後又食咗好多嘢，因為食得太亂，夜晚個肚就唔舒服，輝哥教我要準備定胃藥，拍攝之前都要食定保護腸胃嘅嘢。（咁咪瘦晒？）又唔係，之後適應咗，肥咗好多返嚟。」



問到拍攝趣事，秀怡表示除了食，自己亦要入廚獻技：「最擔心係要食番自己煮嘅嘢！我要去大酒樓整梅菜蒸肉餅，我亂咁嚟，但好在都食得。」她又笑言最難忘邂逅後生靚仔廚師，獲對方教授整湯圓，身邊人員則笑言要幫她「牽紅線」，相當搞笑。



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