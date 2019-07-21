白長裙預演婚禮？陳煒獻聲玩低調男友冇影

藝人陳煒穿上白裙到電視城錄影《流行經典50年》，記者打趣其一身打扮好像白色婚紗，她冧笑表示：「唔講啦，多謝大家關心。」她表示今天是來支持胡楓（修哥）：「佢第一晚接捧所以嚟支持，早兩個禮拜去canteen見到修哥，佢邀請我一齊嚟合唱，所以就同佢合唱《只有情永在》。（首歌啱晒你依家嘅心情？）情歌嘅嘢任你點講都得，不過下次想同修哥一齊試吓跳舞嘅歌。」問到唱歌可是很緊張？她坦言：「登台有唱嘅，但未試過喺一廠唱live，因為要喺全香港觀眾面前唱，所以好緊張，今次都大壓力，之前跟唱歌老師學咗一年幾，終於可以試吓。」



講到任達華在內地做活動遇襲，她表示：「非常震撼，冇諗過會發生啲咁嘅嘢，做藝人夜場工作一定唔會接，但估唔到日頭都會發生呢啲事，人身安全好重要，希望華哥吉人天相。（你有咩保護措施？）藝人要盛裝好多事好難保護到，要靠大會保安措施。」問到可會叫醫生男友貼身保護？她甜笑謂：「隨行醫生呀？（可以護花？）唔識答。（下次叫佢陪你？）下次問吓佢先。」問到男友今天可有來？她笑言：「唔敢，低調啲，叫佢屋企睇算。」而跟修哥合照時，修哥抵死讚陳煒春風滿面，陳煒、陳敏之等人又向修哥獻吻。



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