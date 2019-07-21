監製欽點做黃智賢個仔！鍾君揚爆喊勁緊張

無綫劇集《好日子》播出後反應不俗，除咗幾位主演備受好評外，唔少年輕新面孔都先後跑出，當中於結局篇登場、飾演翟威廉後生版嘅前港男季軍鍾君揚（Freeyon），雖然只有短短四幕演出，但已爆喊晒演技，成功引起網友關注！



本身係兒童節目主持嘅Freeyon表示今次係首套以非客串形式出演嘅連戲角色，又大爆原來係監製潘嘉德親自「欽點」：「喺戲入面我主要同小演員有對手戲，咁啱監製有睇過我喺兒童節目嘅表現，覺得我同小朋友嘅相處好自然，所以就畀咗呢個機會我，真係好多謝佢嘅賞識。」



至於講到與前輩黃智賢（Ben）演兩父子，佢就坦言極為緊張：「第一次同咁有分量嘅演員合作，仲要嗰場戲講我要爆喊，對我嚟講真係好大挑戰。不過劇本寫得好好，我未埋位前已經忍唔住喊，加上有Ben帶住我好快就投入到，出嚟嘅效果都好滿意。場戲出街之後都有粉絲話睇到喊，好開心我嘅演出可以感動到觀眾。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。