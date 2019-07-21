《復仇者4》將打破《阿凡達》紀錄成影史上全球票房冠軍

漫威（Marvel）主席Kevin Feige美國時間周六出席聖迭戈舉行的Comic-Con動漫節時即場宣布《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）將打破《阿凡達》（Avatar）保持接近10年的紀錄，而正式成為電影史上全球最高票房新盟主！



據知《復4》的全球累積票房高達27.892億美元（約217.55億港元），仲差50萬美元（約390萬港元）就打破27.897億美元（約217.59億港元）的《阿》票房紀錄！相信短時間內《復4》就會打開票房榜的新一頁！雖然未正式破紀錄，但迪士尼主席Alan Horn已發聲明恭喜漫威並多謝全球fans協助將《復4》推出歷史新高。



《復4》破紀錄，Kevin亦即場公布漫威第4階段影視大計，其中荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）驚喜現身正式宣布主演超英片《永恆族》（Eternals），同場還有之前公布的韓星馬東鍚及莎瑪希爾（Salma Hayek）等，影片將於來年11月6日上映。



此外，還公布即將開設的Disney+網上串流影片平台大計，包括洛基外傳《LOKI》、紅女巫外傳《WANDAVISION》與及飛隼寒冬戰士外傳《THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER》將於2021年及2020年首播。

