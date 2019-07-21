梁朝偉接拍漫威華人超英片《上氣》飾演奸角

漫威（Marvel）在Comic-Con動漫節公布第4階段的未來影視大計，除了宣布《永恆族》（Eternals）的卡士之外，亦宣布首部華人擔正的超級英雄片《上氣》（Shang-Chi: Legend of The Ten Rings）的演員陣容。其中最令人驚喜就係梁朝偉將飾演片中奸角「滿大人」（Mandarin）一角！



「滿大人」的角色之前已在《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）中出現過，當時由奧斯卡金像影帝賓京士利（Ben Kingsley）飾演。



除了梁朝偉之外，上位亞裔女星Awkwafina亦將參演。而「上氣」一角就由加拿大籍華裔新人劉斯穆（Simu Liu）飾演。至於之前傳聞演出的甄子丹未有在演員陣容之內。影片將於2021年2月12日上映。



今次將會是梁朝偉入行以來首次主演荷里活電影，1995年，他就曾於越南片《三輪車伕》（Cyclo）中演出，影片當年於威尼斯電影節更勇奪金獅獎。而最近梁朝偉就忙於拍攝華語片《獵狐行動》，同片有前邦女郎奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）。

