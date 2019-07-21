妮妲莉寶文落實回歸《雷神4》演女雷神

漫威（Marvel）在Comic-Con動漫節公布MCU第4階段的未來影視大計，除了宣布《永恆族》（Eternals）及《上氣》（Shang-Chi: Legend of The Ten Rings）新創作的超英片之外，亦有多部早已登場的超英片將回歸！其中包括《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder），影片除了繼續由上集的導演Taika Waititi執導之外，最令人驚喜就是上集缺陣的奧斯卡金像影后妮妮莉寶文（Natalie Portman）將回歸，更飾演「女雷神」一角！妮妲莉、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、「女武神」Tessa Thompson與導演都有出席記者會，而導演更即場遞上「雷神鎚」畀妮妲莉！



此外，90年代大受歡迎的《幽靈刺客》（Blade）亦會重啟，並由《綠簿旅友》（Green Book）的奧斯卡金像男星Mahershala Ali擔正。除了《幽》之外，《神奇4俠》（Fantastic Four）亦會再次reboot！另方面，漫威亦宣布多部超英片包括《黑豹》（Black Panther）、《Marvel隊長》（Captain Marvel）、《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy ）與及《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）都會陸續捱出。

