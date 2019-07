妮妲莉寶文落實回歸《雷神4》演女雷神

漫威(Marvel)在Comic-Con動漫節公布MCU第4階段的未來影視大計,除了宣布《永恆族》(Eternals)及《上氣》(Shang-Chi: Legend of The Ten Rings)新創作的超英片之外,亦有多部早已登場的超英片將回歸!其中包括《雷神奇俠4》(Thor: Love and Thunder),影片除了繼續由上集的導演Taika Waititi執導之外,最令人驚喜就是上集缺陣的奧斯卡金像影后妮妮莉寶文(Natalie Portman)將回歸,更飾演「女雷神」一角!妮妲莉、「雷神」基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)、「女武神」Tessa Thompson與導演都有出席記者會,而導演更即場遞上「雷神鎚」畀妮妲莉!



此外,90年代大受歡迎的《幽靈刺客》(Blade)亦會重啟,並由《綠簿旅友》(Green Book)的奧斯卡金像男星Mahershala Ali擔正。除了《幽》之外,《神奇4俠》(Fantastic Four)亦會再次reboot!另方面,漫威亦宣布多部超英片包括《黑豹》(Black Panther)、《Marvel隊長》(Captain Marvel)、《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy )與及《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)都會陸續捱出。