相隔一年來港開騷　東方神起讚港迷守秩序

韓國人氣男團東方神起昨晚在亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會，是他們相隔一年來港舉行Encore騷。U-Know與Max在昨晚7點左右身穿戴帽及穿紳士裝現身，隨即唱出《Bounce》為演唱會揭開序幕，之後緊接唱出《Something》及《Top of The World》。



二人其後有韓文及廣東話跟粉絲打招呼，U-Know又用普通話問粉絲：「你想我了嗎？我想你了。」Max則指時隔一年再來香港，準備了很精彩的演出給粉絲，不會令大家失望，會比讓大家玩得比上次演唱會更開心。



二子又準備Solo演出，U-Know與Max分別演繹《City Lights》及《Beautiful Stranger》兩首歌曲，二人又唱出經典舊歌《I Believe》、《Balloon》、《Mirotic》、《Rising Sun》及出道歌《Hug》。



而到了Encore環節時，身穿紅色背心的U-Know與Max在唱出《HAYAYA》時拋波到台下送給粉絲，Max講到在前一天來港時開始，天氣都不是太好，但很感謝到機場迎接他們的粉絲都很守秩序，相隔多時與大家度過了愉快的時間真的很開心，二人最後與全場粉絲影大合照留念，為演唱會劃上完美句號。