李幸倪 X BCW　大玩R＆B、Hip Hop混合曲風

歌手李幸倪（Gin Lee）的新專輯裏，其中一首R&B對唱情歌《Goodnight》與台灣嘻哈金童BCW合作。這次MV的主題玩味很重，因為歌曲音樂偏向輕快的R&B，還加入說唱元素，所以MV畫面以輕鬆開心手法表達。場地取景在一間佈置得非常夢幻的餐廳，加入大量霓虹燈光，浪漫氣氛逼人。Gin在MV裏飾演一名餐廳店員，穿上制服後的她嬌俏可人，再配上歌曲旋律，整個畫面頓時非常有效果。Gin表示：「穿上制服拍攝MV，我覺得很特別，餐廳嘅環境都好有feel，同《Goodnight》呢首歌好襯！」在餐廳內，飾演男主角的BCW與Gin有不少對手戲，二人後來更轉移到陽明山看夜景。



其後再到台灣著名的浪漫勝地陽明山進行拍攝，Gin是第一次到訪這地方，讚嘆親身體驗其美景的確很震撼：「除咗美景，有一幕情節需要我同BCW坐住開篷跑車去遊車河，呢個感覺好cool，都係我嘅第一次，今次MV真係好好嘅體驗！」Gin換上另一個造型上陣，露腰上衣配襯牛仔褲，型格十足，與之前的造型大為不同。



BCW大量查閱Gin的各式作品和表演後，特別為Gin度身打造今次R&B情歌，以開心為主軸，發掘Gin聲線的嶄新樣貌，歌詞淺顯易懂、具生活化！Gin坦言：「BCW係位好專業嘅Hip Hop歌手，大家唔同音樂路線，能夠走埋一齊crossover，係音樂人最開心嘅事。當我得知今次有合作機會，有音樂上嘅交流，好開心。」



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