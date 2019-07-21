自問未Ready　黃又南唔生小朋友住

藝人黃又南到馬鞍山出席活動，現場與粉絲玩遊戲兼獻唱，場面熱鬧。剛榮升舅父不久的他心情興奮，談到「外甥多似舅」，他即謂：「我家姐就係最驚BB對眼似我，話細唔收貨。BB好得意，不過我都只係見過一次啫，佢免疫力低啲，近排我又有少少感冒，所以唔想傳染佢。」又南笑指媽媽忙湊孫，經常「離家出走」：「睇到姐姐生BB係一個好好嘅經驗，發現做人父母要準備好多嘢，自問依家我未得住。」



稍後又南將遠赴馬來西亞，拍攝一部動作電影：「所以近日忙鍛煉，今次真係由頭打到落尾，體力有信心嘅，但身手就要準備多啲。」談到任達華遇襲受傷一事，又南坦言：「昨晚有傳短訊問候佢，我覺得佢成件事處理得好冷靜，係一個好專業嘅藝人。其實公開場合我哋可以話冇得避，只可以小心為上，我都試過喺內地出席活動，畀個女粉絲強吻，好彩我擰歪面，佢只係錫到我面啫。」



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