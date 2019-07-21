老婆帶女撐場！陳柏宇開騷獲全場合唱慶生

歌手陳柏宇（Jason）昨晚到深圳福田體育館繼續其《SPEECHLESS演唱會》，演唱會先由小師妹黃妍（Cath）擔任暖場嘉賓，之後Jason 抱病現身演唱《霸氣情歌》等人氣作品。他在台上透露擔心病情影響演出，笑說：「不過對你哋嚟講都冇乜影響，因為你哋已經畀咗錢冇得退，無論我把聲幾爛，你哋都要坐喺度聽。」觀眾聞言也笑着叫 Jason「回水」。當Jason提起寶貝女Abigail與太太符曉薇（Leanne）也有在現場睇騷時，顯得分外精神，他再跟觀眾開玩笑說：「大家望我個女呢，又貴少少㗎喎，張飛會多廿蚊！」百厭的他更叫Leanne幫手遮囡囡的樣子，引得觀眾爆笑。



昨晚更是Jason生日，今次再擔任其演唱會嘉賓的葉巧琳（Mischa）上台透露在開騷前一晚，已送上蛋糕為師兄慶祝，Jason也指今年的生日很特別，因為可以在演唱會中與一班粉絲度過。他更叫粉絲在完騷後，心中想着「為了慶祝陳柏宇生日」而去吃蛋糕，算是遙距為他慶祝。



Jason唱完《磚頭》後，現場大銀幕播出一班Jason的粉絲預先錄製生日送賀的短片，Jason看完短片後難掩感動，但隨即又笑言：「做咩成日都有啲嘢隱瞞住我，但又喺我演唱會度出現？」之後樂隊更奏起生日歌，Jason帶領全場歌迷唱歌祝賀自己，之後更與全場大合照作紀念。今次開騷另一焦點是他騷肌，但上月在馬來西亞站以除鞋「找數」的他，昨晚多次被觀眾大叫要求「除衫」，一向樂於滿足粉絲的他再拒絕：「唔除衫就熱，但除咗就凍，又熱又凍，我病緊㗎。」後來他索性推樂手頂上除衫的任務，場面相當搞笑。



首次擔任Jason演唱會嘉賓的Cath，坦言心情緊張：「因為未試過喺大嘅場地唱歌，好彩團隊鼓勵我好多，令我充滿力量。上次我睇Jason紅館演唱會，當時我未出道，係以觀眾身份去睇，估唔到下一次我就變成暖場嘉賓，成件事好神奇、好感恩，係一個好好嘅經驗同好享受。」而Mischa就指自己今次最開心是可以演唱到新歌《水舞間》，她說：「觀眾反應比我預期中更好，我唱歌嗰時有啲揮手動作，觀眾都有反應，雖然佢哋未必識我首歌，但希望今次唱完，佢哋都會鍾意。」



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