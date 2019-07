求救搵朋友！鄭欣宜爆許廷鏗有第六靈感

歌手鄭欣宜日前接受香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》主播馬梓軒(William)專訪,宣傳新歌《救命歌》,問到構思新歌時是否曾與負責填詞的藍奕邦爭執?欣宜直認不諱:「起因係Everything is alright同埋Love is always inside呢兩句歌詞!當時阿邦好堅持話呢個世界上,係唔會有人伸隻手出嚟摸你個頭同你講呢啲說話,除非自己救自己!然後我同佢講,就用救自己呢個方向啦!」



無論欣宜與親人還是朋友相處,向來都是報喜不報憂,若需要求救首選找朋友,欣宜透露:「好少係我搵許廷鏗,通常佢搵我!佢好似有第六靈感,會感覺到我有啲唔妥,跟住就會自動搵過嚟!」欣宜又指曾被鄧小巧的一番說話啟發:「我有一次同佢講,我真係好討厭自己咁情緒化,因為好易攰!佢就話我哋一定要保持Sensitive,咁先能夠喺唱歌講古仔嘅時候感動到人!」



