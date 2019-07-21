求救搵朋友！鄭欣宜爆許廷鏗有第六靈感

歌手鄭欣宜日前接受香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》主播馬梓軒（William）專訪，宣傳新歌《救命歌》，問到構思新歌時是否曾與負責填詞的藍奕邦爭執？欣宜直認不諱：「起因係Everything is alright同埋Love is always inside呢兩句歌詞！當時阿邦好堅持話呢個世界上，係唔會有人伸隻手出嚟摸你個頭同你講呢啲說話，除非自己救自己！然後我同佢講，就用救自己呢個方向啦！」



無論欣宜與親人還是朋友相處，向來都是報喜不報憂，若需要求救首選找朋友，欣宜透露：「好少係我搵許廷鏗，通常佢搵我！佢好似有第六靈感，會感覺到我有啲唔妥，跟住就會自動搵過嚟！」欣宜又指曾被鄧小巧的一番說話啟發：「我有一次同佢講，我真係好討厭自己咁情緒化，因為好易攰！佢就話我哋一定要保持Sensitive，咁先能夠喺唱歌講古仔嘅時候感動到人！」



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