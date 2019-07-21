童年想埋堆七小福玩　寶寶着肚兜唔敢近三毛

資深演員馮寶寶獲邀到馬來西亞出席「第三屆馬來西亞金環獎」，並頒發終身成就獎給洪金寶，她憶述同是童星出身的他們一段有趣往事：「我與於素秋姐姐拍《紅孩兒三打白骨精》時，己與《七小福》合作。當然那時三毛哥（洪金寶）己是《七小福》成員之一，且是老大。所以他的大哥大地位是理所當然實至名歸。一同捱着走過來的日子、包含了辛酸捱餓、刻苦耐勞、發奮圖強的烙印、其中也見證着這班聰慧過人的孩子們的童真。個個調皮活潑、好動諧趣、既富創意又充滿幽默感。我與他們拍《紅孩兒三打白骨精》時，己對這班同齡的孩子們感到很好奇，但因為我是女兒身演紅孩兒、當年已開始發育、有丁點乳溝、穿着紅肚兜、難為情的，自覺太暴露了點！而且自己工作壓力不少、不敢分神跑去跟他們一堆男孩子譗訕、自知這將會是本人（作為女兒身）有失身份的舉動。」



馮寶寶再說：「後來、在我中童年代也拍了不少武打片。比較讓觀眾印象深刻的、該是由我擔任自己造型概念設計的《小白龍》系列武打電影，由我反串男角演出。到現在，我腦海中仍有一個外景鏡頭群打的畫面，當天三毛哥與其他武師們由小丘下衝上來與我站在山嶺上的《小白龍》迎戰。我看到他比《白骨精》年代胖了很多、但依然身手敏捷，一點都不受他的體型影響他的武打動作、他衝着上、來勢兇兇的、令我有點提心吊膽！」



「三毛哥是我亡兄馮克安推心致腹般的『哥兒們』稱兄道弟好友。而亡兄（七哥）克安正是我本人最談得來、最懷念的兄長。所以今次我很髙興能把這終身成就獎，在吉隆坡文化宮內的舞台上親手把這獎座交到三毛哥《大哥大》他手中。」

---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

