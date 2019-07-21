畀人背後講　黎諾懿開車房唔接熟人生意

藝人黎諾懿接受陳永陸主持的電台訪問分享生意經，黎諾懿近年和大哥、弟弟合資經營車房，他大談經營車房最難處理熟人的要求，他說：「起初覺得自己嘅名聲能吸納身邊熟人嘅生意，但後來發現做熟人生意都唔易，人哋會要求『熟人嘅價錢同服務』。其實我都唔明白，喺第二家車房即使畀更高嘅費用都覺得合理，但如果我收相若或更低嘅價錢都覺得我從中賺好多。最慘係人哋不滿時又唔會直接話我知，但又會喺背後話我收費貴之類，所以我同太太都覺得做外人生意或者會更好。」



被問到婚後的投資心態有否改變，他坦言：「以前會比較進取，甚至會索取小道消息，不過嗰啲風險較高。婚後則偏向選擇較『穩陣』嘅月供股票，亦放棄咗較動盪嘅基金，轉而投資跌幅較小嘅人民幣同澳紙基金。」他亦透露有意從事飲食生意，然而一個人難以同時兼顧太多，所以與其開設餐廳，他或會考慮推出一些有獨特配方的餐品和品牌。





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