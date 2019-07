藝人楊秀惠尋日35歲生日,岑杏賢(Jennifer)相約好姊妹朱千雪同秀惠慶生,兩個仲好有心思準備咗個靚蛋糕,並齊齊晒出三人合照,見佢哋笑得燦爛,並以英文留言:「Some says Libra and Cancer are not compatible! But I say Libra and Cancer are inseparable! Happy birthday to you V(有啲人話天秤座同巨蟹座係唔可以和諧共處,不過我覺得兩者係不可分割,生日快樂)」而壽星女亦有留言:「親愛的 愛你們!」



