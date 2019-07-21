任達華報喜不報憂　琦琦：唔想我擔心！

影星任達華今日在醫院接受第二次手術，太太琦琦一直在醫院陪伴，至晚上約7時40分她戴Cap帽及口罩離開。問到任達華情況，琦琦說：「手術好順利，佢話我成日冇瞓，所以叫我返去，佢都攰都要瞓。（佢手指郁唔郁到？）好成功，依家休息緊。（佢有冇戒口？）佢只係飲咗水同食少少粥。（腹部傷口點？）全部都好順利，佢都有問使唔使叫司機買嘢畀記者食，叫大家唔使等，好多謝大家關心。」



問到任達華明天是否轉到普通病房？她表示要明早等醫生再安排。問是否放下心頭大石？她說：「佢成日報喜不報憂，唔想我擔心，希望佢快啲好番。（華哥出事有冇嚇親囡囡？）我諗唔止屋企人，身邊所有朋友都擔心，依家進展順利，多謝晒。（聽日你係咪再嚟？）我日日都會嚟陪佢。（你係咪停工唔出埠住？）老公係最重要，我會盡量陪住佢。」之後琦琦登上七人車離開。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。