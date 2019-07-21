打擊黃牛！謝安琪紅館騷不設售票處賣飛

歌手謝安琪（Kay）將於10月9至11日舉行紅館演唱會，不過個唱尚未正式售票方法，網上已出現炒飛潮，將980元、680元及380元炒貴近一半，變成1650元、1050元及800元。Kay接受訪問時表示：「我當然唔希望見到啲歌迷或觀眾，冒住受騙嘅風險去買呢啲黃牛飛，呢啲炒風一定唔可以助長，我同我公司知道呢個消息都好緊張，希望大家留意官方售票嘅消息。」



她又透露今次個唱公開發售時，不設售票處賣票，將會作電話或網上訂票，為防黃牛飛或有假飛出現，訂飛者將在開騷的兩星期前才可領取門票，且每張票上都有QR Code。Kay透露最近公司常接受歌迷電話訂票查詢：「我明白歌迷好心急想訂飛，因為個檔期好少，只開得幾場，所以好想訂內部認售飛，我仲有啲好耐未聯絡嘅朋友都用唔同渠道搵我買飛，不過大家只要留意官方消息，同盡快撲飛就得㗎啦。」

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