有洋蔥！任達華遇襲前幫導盲犬卸鞍

由任達華主演的新片《小Q》即將上畫，可惜他昨日不幸遇襲受傷，令內地路演宣傳策略受到到影響，不過任達華受傷前一晚出席北京首映禮，大會安排他為全國第一條導盲犬卸下導盲鞍，當眾宣布牠「退休」。該條導盲犬報務了主人11載，是晚由主人陪同下到場宣傳「完成任務」，場面感人，站在旁邊的楊采妮和梁詠琪亦深受感動，流起淚來要任達華負責遞紙巾，首映上更有男觀眾睇到眼淚直流。身為該片投資者的王海峰表示由於不想打擾華仔手術後休息，故只傳了短訊慰問對方。



至於導演羅永昌則表示不介意宣傳行程受影響，今日仍繼續與梁詠琪和羅仲謙於北京宣傳，他認為最緊要是華仔本身無礙。據悉，華仔今次對該片重視非常，即使女兒任晴佳放暑假放港，一家人原本打算往夏威夷旅行，但當聞得《小Q》提前上映，未出事前他已決定放棄旅行，專心協助電影宣傳，相當專業。

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