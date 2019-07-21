26歲楊紫減齡扮學生　升呢史上最強甜心教主

近年主打力銷高甜度及高顏值的內地「甜寵劇」掀起煲劇潮，女星楊紫、吳倩、邢菲及沈月迅即被譽為四大甜心女星，當中「佟年」楊紫和「韓商言」李現合演的《親愛的，熱愛的》，播放十三日已擦出超過39億點擊，氣勢如虹。李現連日來在明星榜三甲位置內成為新一代男神外，去年憑多部劇集包括和鄧倫合演的《香蜜沉沉燼如霜》等贏得超過136億點擊的楊紫，在《親》劇中玩「減齡」，現年26歲的她要飾演只有20歲的「傻白甜」學霸，入形入格，被譽為史上「最強甜心教主」！



粉絲人數眾多 安全理由取消活動



昨日「韓年CP」本在天津為劇集宣傳，惟因大量粉絲爆迫活動現場，大會為安全起見擔心人踩人的情況，惟有臨時取消活動！雖然令前往的粉絲「空手而回」，但未有影響煲劇熱情，最新一集是韓商言因有感配不上佟年，加上佟年母親施壓要分手，令他忍痛決心斬纜，「韓商言自卑」、「韓商信佟年分手」等紛紛高踞微博熱搜！



甜心女星如何練成？



憑愛情劇賣清新純真的女星要突圍而出的確不易，三大人氣甜心女星沈月、吳倩及邢菲也各領風騷，以不同的仙氣度、萌度及清新度擦出佳績，秒捕大量粉絲！現年22歲、憑《流星花園》打出名堂的沈月，之前跟胡一天合演的《致我們單純的小美好》中，其對愛情的執着及無私，演技收放自如及夠自然，獲超過39億點擊！至於曾參演《如懿傳》、《何以笙簫默》等劇的吳倩，在今年四月播放的《我只喜歡你》中玩仙氣可愛，成績也不弱，錄得超過14億點擊！而現年24歲、讀藝術體操出身的邢菲則在《致我們暖暖的小時光》中玩氧氣少女，要愛情不要麵包的態度，同樣矚目，點擊更達22億！



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