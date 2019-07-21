馮盈盈最驚畀人吹奏　拉埋吳業坤落水！

由陸浩明、麥明詩、馮盈盈主持的無綫節目《後生仔傾吓偈》大受歡迎，呢集講到壓力問題，依家單身嘅麥明詩就話同男仔出街，被人影到相係最大壓力，佢話依家人人拎住手機，隨時隨地都可以偷拍，搞到佢同男仔出街都心驚驚：「同初初約會嘅男仔出街，但都未搵到係咪值得投資目標，我話嘅係心態上，唔係金錢上，初見面就畀人影，依家草木皆兵，啲人講電話都覺得佢哋影緊我，所以要成周圍望，好大壓力，而我都未決定但畀人影到，全世界都以為你係同佢一齊，跟住啲人就會打嚟問，所以一被影到就否認拍拖。」



至於盈盈，佢就最怕畀人瘋狂「吹奏（吹捧）」，佢講講下仲拉埋吳業坤落水，又將佢嘅黑歷史，翻loop一次，盈盈話：「有時有啲圖突然喺網上被吹奏，瘋任湧出嚟，當然好感恩有人撐，但呢啲係大壓力，有句話紅極必反，做咗燈神，愈吹愈激烈。」麥明詩即以吳業坤做例子，馮盈盈好認同，話吳業坤初出道時被瘋狂吹奏話佢係獨男，網民大家覺得係同路人，好有共鳴，而且又係屋邨仔出身，大家非常撐佢，搞到坤坤攞獎都感激流淚，但之後愈吹就愈覺得煩，開始話佢扮嘢，周圍搵佢啲黑情史。陸浩明就問，如果畀人咁吹奏，有冇解決方法？盈盈話冇錢請打手：「我但唔介意啲人反轉鬧爆我，用呢個方法自己化解危機。」



網民有話兒：

ＧiXX：壓力無處不在，好多嘢都唔好咁在意！

AngXX：做藝人就預咗邊人影，呢啲壓力預咗。

BobXX：盈盈諗嘢真係好另類，都幾Buy佢個諗法！



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。