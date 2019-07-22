周梓盈天台企跳　楊明救人驚動消防

藝人楊明、周梓盈及蔡國威等，日前在尖沙咀為無綫新劇《網絡騙案》開工。劇情交代有「翻版萬綺雯」之稱的周梓盈遇上詐騙，一時想不通決意跳樓，做警察的楊明在場勸說。周梓盈單靠幾條威吔及工作人員緊拉，就危站9樓的天台「尋死」，放聲嚎哭的她投入拍攝，喊到變花面貓！完成幾個鏡頭後，樓下突然有消防車嚴陣以待，引來大批市民圍觀，同時有重裝備消防上天台了解，得悉正在拍戲後便拉隊離開，未幾再有警察上樓向劇組了解，期間兩度下起傾盆大雨，拍攝進度略為受阻。



「未試過咁大陣仗！」



受訪時談到英雄救美驚動警方及消防一事，楊明即靦覥說：「途人唔知拍戲而搞到報警係有嘅，不過冇試過今次咁大陣仗，真係唔好意思！（現實生活中有冇救過人？）記得十幾歲時去沙灘，突然發現有救護員向我嘅方向奔跑，原來前面有人遇溺，當時我擔心等得救護員都太遲，就自己游埋去救人，好彩最終冇事。不過後來我考到拯溺牌，知道咁樣做好可能救唔到人，隨時連自己都有意外，以後就唔敢咁鹵莽喇！」他又透露劇集尚餘約兩周就竣工，希望趁再開劇前有數天假期休息充電。



蔡國威拆解騙案



至於蔡國威表示今次與楊明等齊齊演警察，片場笑聲不絕：「大家圍埋講笑話，對白難講驚甩，又會『互頂』。今次故事參考咗真人真事，當中有啲騙案看似黐線，但依然有人中計，都算見識唔少！」

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