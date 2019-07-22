東方日報C1：任達華手指傷重再做手術

影星任達華前日在中山被兇徒刺傷，漏夜返港就醫，昨晨再做手術，太太琦琦、女兒及家人赴醫院陪他，並在ICU拍下一張家人手牽手的窩心照片。琦琦指手術順利，爆女兒送熊仔氹爸爸，兄長任達榮亦指今日應可轉到普通病房。



任達華前日在中山出席家具店活動時，突然遭一名中年男子持刀上台狂刺腹部，事件令人震驚！兇徒隨即被捕，傷及腹部及手部的任達華被送往附近醫院急救，至晚上返港就醫，琦琦亦漏夜趕到醫院陪伴老公。



身穿風褸、戴口罩及Cap帽的琦琦，昨晨10時許又由助手陪同到達醫院，問到任達華的傷勢、可有進食及是否清醒時，心急如焚的她沉默不語，匆匆進入醫院。原來任達華昨晨要再做手術，因其右手四指傷勢嚴重，雖然已在中山的醫院進行手術，但琦琦仍十分擔心，若手指神經線接駁不佳，會影響日後活動能力，加上他接拍多部動作電影，手指康復更為重要，為安全計，接受開刀手術檢視手指神經線接駁情況，手術進行約兩小時，據知接駁情況非常好，應無大礙，但仍要繼續在ICU觀察，琦琦、女兒任晴佳及多位家人前往陪伴。



囡囡非常擔心



暫且放下心頭大石的琦琦受訪，透露丈夫情況：「華哥所做嘅係一啲跟進手術，確保一切穩妥，手術順利，跟進手術好成功，放心。（囡囡擔心爸爸？）當然非常擔心，華哥做完手術，佢知道手術好成功，一直握住爸爸嘅手都放心啲，仲帶咗小熊送畀爸爸。」她又發放一張自己與女兒任晴佳、任達榮等家人握住老公手的照片，表示家人會陪伴及加油，非常溫馨！因各界都十分擔心任達華的傷勢，問到有何說話跟朋友及粉絲講？琦琦說：「謝謝你哋，佢做完手術休息緊，代華哥多謝大家關心。」



至昨晚約7時40分，琦琦離開醫院，再強調手術順利，問到心情如何？她說：「佢成日報喜不報憂，唔想我擔心，希望佢快啲好番，我諗唔止屋企人，身邊所有朋友都擔心，依家進展順利，多謝晒！（佢有冇戒口？）佢只係飲咗水同食少少粥。」又表示老公最重要，不惜停工每日陪伴，之後登上七人車離開。



此外，昨日網上流出任達華在中山的醫院接受手術後，坐在輪椅上和疑似醫護人員合照，見他表情輕鬆，受傷的右手被包紮得大如糉子。據悉兇徒被指患有妄想症，一直幻想自己認識任達華，並已經有好一段時間，公安現正積極調查，而主辦方今日會跟英皇討論賠償問題。



英皇負責醫藥費



前晚經理人霍汶希（Mani）約11時45分與英皇老闆楊受成離開醫院，被問到旗下藝人之後返內地會否加強保安？她說：「不嬲都有，其實今次都有，會減少同粉絲互動嘅活動。（任達華工作點？）最近應該係飛北京宣傳電影《小Q》，都有電影同廣告拍，依家要停工。」並指醫療費用全由英皇負責。



任達華對《小Q》非常重視，原打算趁女兒放暑假往夏威夷旅行，但得悉電影提前上映即決定放棄旅行，專心宣傳。在受傷前一晚，他仍出席北京首映禮，大會安排他為全國第一隻導盲犬卸下導盲鞍，宣布牠「退休」，場面感人，在旁的楊采妮及梁詠琪感動落淚。該片投資者王海峰表示不想打擾任達華休息，故只傳短訊慰問。而導演的羅永昌昨繼續與梁詠琪及羅仲謙於北京宣傳。



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