要求好簡單　易烊千璽公開擇偶4大條件

內地「頂級流量小生」易烊千璽的感情生活一向低調，日前接受訪問時首度公開其擇女偶條件，要做「萬人迷」的情人，要先符合四大條件，有自信的女生不妨看看有沒有機會？



條件一；擁有大眼，身高達165cm以上。看到這個要求，或者有三成女子被foul出局，皆因對現時00後的新一代來說，現正處於發育期，所以要有165cm身高這點，未必所有人可達到。



條件二：雙眼皮、學霸。相信這要求不算太難，皆因只要肯努力讀書，成為學霸也非遙不可及的事。至於雙眼皮，現時不少女生也是天生雙眼皮，就算不幸是單眼皮，也可借助微調幫忙。



條件三：會撒嬌，不能太肥。其實撒嬌很多女生也懂，但不能太多肉，這點對愛食的女生就有點難，但為了得到易烊千璽，不得不作出犧牲，要接受同肚餓做朋友。



條件四：頭髮留齊蔭，性格要文靜溫柔。最後這一點，相信很多人都可符合，因為髮型可以修剪，但是否配合面型就另作別論，況且易烊千璽沒要求生得超靚，所以就算剪了齊蔭而變成「大臉妹」，也不算犯規，至於文靜、溫柔，只要收斂下臭脾氣就可以。



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