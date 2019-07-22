39億點擊爆紅　粉絲P圖爭做李現女友

內地男星李現最近在熱播中的內地劇集《親愛的，熱愛的》飾演電競大神「韓商言」一角，憑一張Cool到爆的「撲克臉」、走霸道總裁路線，加上施展冧女功如壁咚等，迅即成為新進男神，而《親》劇播放十三天更破39億點擊！



現年27歲、於北京電影學院畢業的他，曾參演多部內地劇包括《南方有喬木》、《夏至未至》及《河神》等，可謂顏值及實力集於一身。他憑《親》劇不單成為男神，更被譽為「七月男友」，即是指所有女生本月的男友就是他，近日微博更出現「#李現女友大賽」的熱搜，不少網友提供圖片方便粉絲p圖，可跟李現「同框」外，粉絲們更發揮P圖神功，各自跟李現「合照」，更有網民笑言：「只要P圖功夫深，李現女友夢成真」！



而粉絲暴增、在明星勢力榜大躍進、躍升至第二位的李現，昨日在微博大派福利，上載親自演繹《夏》劇主題曲《追光者》的短片，上載短短兩小時已有超過十萬名網民留言討論！另外，同時網民也翻出他在三年前上載過的「胖照」，原來他小時候是肥仔一名，曾重至160磅，直到上高中時才開始透過打籃球等運動減肥！



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