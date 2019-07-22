處男劇首播　23歲邕聖祐扮高中生冇違和感

韓國限定男團Wanna One出身的邕聖祐首部演出的韓劇《18歲的瞬間》將於今晚在韓國JTBC電視台首播，並會在同日深夜在「黃Viu煲劇平台」上架，讓港迷免費追看。邕聖祐今次飾演轉學生崔準宇，雖然不善於表達自己的情緒，但就有着呆萌可愛的魅力！



曾在參加選秀節目《Produce 101》第二季時，被網民封為「比歌手更適合當演員的男偶像」的邕聖祐，其實已不是第一次挑戰演戲，他曾主演短片電影《聖祐沒關係》、男歌手許閣的《傻瓜啊》MV，以及客串網劇《偶像權限代理》，演技獲讚十分自然。



而《18歲的瞬間》的劇組日前公開一眾主角的校服證件相，已經23歲的邕聖祐穿上校服扮高中生看起來完全沒有違和感，充滿高中生的年輕氣息。《18歲的瞬間》在今晚起，逢星期一、二晚在韓國播出，同日深夜便可在「黃Viu煲劇平台」免費看到中文字幕版本。



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