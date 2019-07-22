感謝李準基客串　IU主動咀呂珍九收視跌

韓國女歌手IU與呂珍九合演的tvN韓劇《德魯納酒店》昨晚播出第4集，呂珍九向飾演酒店老闆的IU表示，經常在夢中見到對方於漫長歲月裏最思念的那個人，IU半信半疑，便跟呂珍九說要一起睡，要確認他在夢中是否真的見到過去的自己。



而因過去的罪孽受罰被束縛在酒店已千年的IU，因為呂珍九的闖入，令酒店內與她有關連的大樹開出綠葉，意味着IU停頓的時間開始流逝，但酒店其他職員卻擔心大樹綻放花朵後，IU便會離開酒店，他們亦要跟着搭上陰間的巴士，故想辦法趕走呂珍九，並安排他去一間入住了最恐怖鬼魂的房間燃點香薰，據悉只要看過這隻鬼的人類也會精神失常，幸IU及時趕到，阻止呂珍九看到該鬼魂，並用手掩着其雙耳主動獻吻，着他不要發出聲音也不要聽！



二人於劇中上演首場吻戲，可惜收視由上集8.3%微跌至7.736%，但仍稱冠同時段的收費節目。而IU昨日在社交網上傳李準基於第3集中客串演出的合照，並留言說：「為了咁短的鏡頭，連拉丁文的祈禱文都背下來的四王子...很感動！」因李準基曾於二人合作的韓版《步步驚心》中飾演四王子。

