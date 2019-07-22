任達華已轉普通病房！霍汶希：3日內可出院

藝人任達華前日於中山出席商業活動時被兇徒持刀襲擊，傷及腹部和手指，被送返港治療的他現時仍在醫院留醫。英皇高層霍汶希（Mani）中午探望完任達華後接受訪問，她表示：「華哥精神好好，已經轉咗普通病房，琦琦同個女陪緊佢，我諗兩、三日可以出院，佢托我同大家講咁使擔心。（手指接駁成點？）非常成功，佢仲不停咁郁啲手指等血液循環，我仲話佢好靈活喎。華哥精神好好，食咗啲菜同粥，胃口好好。」



神經接駁得好好



Mani透露任達華之後要做物理治療：「所有神經接駁得好好。（腹部傷口？）冇問題，所以兩、三日可以出院。今日佢好精神，尋日就要瞓吓覺，等啲麻醉藥過。（工作押後？）幫佢編排晒，等佢康復先，健康為主，工作第二，有啲廣告、電影押後，《小Q》宣傳都做唔到。（華哥有冇諗起件事發噩夢？）冇，佢好定㗎，佢都有問嗰個人咩事呢，佢做咩呢。（追究？）嗰間公司今日派咗總經理落嚟同我哋傾，華哥話唔使追究喇，件事唔關佢哋事嘅，我話華哥你太好人，不過，我哋都冇諗住追究，只係想了解件事，都知嗰個人係咩事 。（琦琦OK嗎？）OK，好精神，係個女眼瞓啲，今朝六點半起身，佢好擔心媽咪。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。