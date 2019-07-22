Mnet唔認造假　《PDX101》男團X1下月27號出道

韓國Mnet電視台的選秀節目《Produce X 101》（PDX101）上周五播出最後一集，出線的11名練習生組成為期5年的限定男團X1，官方已開通Twitter及其他社交帳號，成員已陸續上載自拍照感謝粉絲投票支持。而第一期Fanclub會員將於今晚至本月29日進行招募，Mnet方面今日亦向韓媒透露，X1已定於8月27日在首爾高尺巨蛋舉行大型出道騷，招牌約2萬名粉絲。



而《PDX101》的短訊投票結果日前被發現票數差距出現「29978」的數字達5次，粉絲質疑節目造假，紛紛要求Mnet解釋，電視台沉默數天，今日則向韓媒表示不會回應：「我們亦確認過內部數據，完全沒有問題，這與短訊投票沒有關係，亦沒有造假，相同票數差距出現了多次，雖然很神奇，但票數的確是這樣，我們沒有說話可以回應。」不少粉絲及網民批評Mnet的解釋荒唐。



建國大學法律系的教授今日在新上載的影片中談及《PDX101》懷疑造假的爭議，並指確認是否偽造投票的結果方法很簡單：「只要請通訊公司確認短訊投票的資料便可以，即使電視台資料庫的數據可以偽造，但通訊公司的資料是比較難造假的，因為投資短訊並不是免費，已是每條100韓圜，假如真的存在造假，是可以構成詐騙罪或不誠實使用電腦罪。」

