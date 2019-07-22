未Ready造人！李彩華婚後冇人搵拍床戲

藝人李彩華和李國祥等，下午到天后出席舞台劇《恆河經變》記者會，一眾演員以劇中造型登場，場面熱鬧。問到完成舞台劇演出後，是否按計劃休息準備造人？她說：「未得住，因為仲有套劇開咗工又停咗，10月左右會復拍。（開始調養身體？）我不嬲飲開中藥，而且身體幾好，不過依家又好似覺得自己未Ready咁。」



她以基督教徒身份接演這齣佛教劇，直言內心經過掙扎：「搵牧師同鄭明明傾過偈，我本身亦有祈禱，覺得好鍾意個角色，大家都讚成我演，今次係不同宗教嘅好開始。（點解會搵你？）我唔識佢哋，只係收到電郵，可能我內地有市場（到時會有內地直播）、戲好、Keep得好啦。」



該劇9月將於香港演出五場，她表示自己一人分飾兩角，其中要扮演「九色鹿」：「衣着會好貼身。（問咗老公？）呢啲佢冇所謂，只要冇吻戲、唔係愛情床上動作片就得。（戲路有限制？）又唔知點解，結咗婚之後冇類似嘅戲搵我，即是啱啱同羅嘉良拍完嗰套，我以為會加感情線，最終都冇，可能佢做咗嘢？哈哈！」

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