《包青天再起風雲》劇透：譚俊彥姚子羚成親

第一集 (07/22)

宋仁宗年期，包拯（譚俊彥飾）尋回通天犀有功，獲高昌王（蔡國慶飾）賜婚。公孫策（曹永廉飾）、展昭（張振朗飾）、四捕快保護包拯赴高昌，迎娶公主；途中遇上強搶婚禮新郎的雲千羽（胡定欣飾），展昭出手制止。公孫策（曹永廉飾）為免千羽纏擾新郎，藉詞讓她隨行；二人行酒令，酩酊大醉，木匠杜江（吳家樂飾）見狀將千羽安頓店中。包拯與公主拜堂，發現新娘為侍女紀念念（姚子羚飾）。王府收到公主斷指，包拯率眾調查，揭破公主與畫師私奔。畫師被殺，兇手是殺害展昭兄長的採花賊花蝴蝶。花蝴蝶現身，更以公主性命要挾包拯當眾自宮。



第二集 (07/23)

眾人翻查案件，懷疑花蝴蝶為木匠杜江，惜緝兇不果。千羽發現杜江家藏胎毛筆，杜江指花蝴蝶另有其人。及後花蝴蝶現身被拿下，花蝴蝶竟是杜江！此事愈來愈詭異，千羽力證杜江非花蝴蝶，幸好包拯發現端倪。眾人帶花蝴蝶杜江到崖邊，卻見杜江屍首！花蝴蝶道出事情始末。四捕快成功救出公主，花蝴蝶遭斬首示眾。公主痛失情郎，婉拒與包拯的婚事。念念被高昌王辭退，眾人使計讓包拯同意偕念念同行。包拯上任開封府尹，獲御賜三口鍘刀。包拯公布「五不得」，一改衙門歪風……



第三集 (07/24)

王員外伏屍妓院解語軒後巷，眾人查驗後斷定他被女子用湘妃竹所殺。展昭、王朝（李嘉飾）早有心結，卻一同被安排混入解語軒當細作。展昭向老闆水玲瓏（陳自瑤飾）提議以女子相撲招來客人，玲瓏命二人教妓女相撲。千羽搶新郎之事傳到開封，其父雲中流、誼妹湯曉晨（傅嘉莉飾）使計羞辱朱家慶，以報復他宣揚此事。展昭、王朝試探眾妓女，卻得悉玲瓏武功不凡。中流涉謀殺王員外被捕，受審時卻有所隱瞞，只稱到妓院助玲瓏修書。千羽、曉晨勸喻父親道出真相，中流不適倒地。



第四集 (07/25)

千羽求念念打聽案情，念念對包拯照料有加，惹他起疑。曉晨（傅嘉莉飾）到解語軒謀職，未能擊敗展昭，被玲瓏拒絕。展昭得悉曉晨為救父混入解語軒，對她萌生好感。盜賊行劫交子店，逃走時傷及龐太師（李成昌飾）夫人。假交子流入市面，龐太師向包拯施壓，着他查明真相。包拯懷疑王員外是印刷假交子罪魁，而中流的書坊被搜出王員外遺失的假交子，中流始道出曾見柳如嫣（李美慧飾）與王員外爭執。千羽擔任中流的訟師，指摘包拯辦案草率。包拯判中流斬首，此時如嫣出現……



第五集 (07/26)

中流向千羽坦承情傾玲瓏，並與王員外合謀偽造假交子，父女不歡而散。解語軒因舉辦女子相撲客似雲來，中流前來向玲瓏求愛被拒。展昭、王朝（李嘉飾）奉命調查妓女鐵荷花（范文雅飾），荷花趁夜潛逃被玲瓏阻止，並揭發她為搶奪交子而殺害王員外。包拯早有全盤計劃，暗中與中流合作，望引出假交子案幕後黑手。千羽見中流被擄，救父心切亦被捉去。包拯等人及時趕到，欲拘捕一干人等時，犯人們卻遭黑衣人刺殺。包拯嘉許中流父女協助破案，卻見龐太師到臨邀功。

---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。