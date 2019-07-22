石詠莉沖涼休克反白眼　鄧健泓急Call白車

歌手鄧健泓（Patrick）出席前有線主播嚴崇天的作品宣傳活動，Patrick講到日前太太石詠莉發生意外：「佢下月出碟，最近為宣傳而做運動減肥，有日佢做完運動就浸熱水浴，突然聽到佢大叫老公唔掂，佢話見暈，我即時抱起佢，佢已經冇知覺，反白眼兼休克，我抱咗佢上床，幫佢抹乾身同着番件衫之後，佢仍然係休克，手腳黑晒，隻手仲抽筋，我驚到即時報警，救護車15分鐘就到，救護人員問我哋係咪鬧交，因為太太係過度換氣綜合症，情緒激動先會發生，應該係太太浸浴時瞓着咗，佢唔夠氣，不斷吸氣而引致，今次係我覺得最接近我會冇咗佢。太太醒番仲問我有冇拍片拍相。（有冇送院？）冇，救護員畀咗啲氧氣佢吸，見到佢可以企起身先走。以後佢浸浴我都要睇住，雖然已經睇咗六年。」



Patrick透露有為嚴崇天的書寫序，也曾想過出書：「我喺娛樂圈都經歷過風雨高低，都有幾多發生喺自己身邊嘅有趣事，不過我諗與其出書，不如做個騷，一半唱歌一半講嘢，我之前喺自己嘅演唱會上面，都有講起我喺夜場唱歌嘅嘢，大家覺得幾好睇。」

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