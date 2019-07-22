《十二傳說》劇透：子博朵拉疑睇到潘武冤魂

第六集 (07/22)

榕樹村村民對村長助手劉大宇（譚偉權飾），疑被榕樹精襲擊議論紛紛，亞男懷疑有人為擾亂收地計劃而存心佈局。銘賢（張頴康飾）愛犬離奇死亡，他發現屍體有可疑，成功拆解榕樹精掩眼法假象，還直指華狄（林敬剛飾）從中作梗。黃根突然自縊身亡，華狄頓成疑兇，朵拉（林夏薇飾）查出一切源於玄光（劉 江飾）當年向老榕樹地主梁滔收地有關。銘賢委託得利到老榕樹前做法事，期間突然起火殃及華狄。華狄一怒之下，竟稱一切怪事由玄光暗中指使。銘賢拘留玄光問話，亞男（黎燕珊飾）卻對玄光被捕異常冷靜……



第七集 (07/23)

玄光重返榕樹村，銘賢、朵拉、子博（蕭正楠飾）揭發黃根死亡真相……玄光告知眾人與通明（杜燕歌飾）的關係，朵拉發現玄光家中立有無名神主牌。子博被線人搶去手機，還拿到朵拉的當舖典當。子博從朵拉的母親陳福至（韓馬利飾）口中得知，父親失蹤前經常到當舖尋找心頭好，包括一個仍未斷當的石獅子像。車房老闆兼前社團中人戴馬源（煒 烈飾）欲爭奪話事人之位，向子博透露正尋找社團遺失已久的信物……石獅子主人突然斷當，自此潘家當舖怪事頻生，朵拉不禁想起石獅成精的傳說。



第八集 (07/24)

朵拉得悉金壽桃的典當者亦曾典當一具白玉老虎，並發現老虎內藏乾坤。子博推斷石獅子是社團加和的信物，他到潘家欲取回之際，石獅子離奇失蹤。子博得知朵拉生父潘武為社團義豐前中人，當年被加和仇家殺害。甜品店遇害老闆潘日發的女友紀晶晶在家中殺，萬有輝闖進晶晶家偷去另一隻石獅子。潘武冤魂報仇的傳言甚囂塵上，子博、朵拉在馬源的車房疑似看到潘武冤魂。朵拉憑陀螺效應識破石獅子失蹤之謎，並發現石獅子收藏於當舖抽屜內……



第九集 (07/25)

朵拉揭開晶晶和日發死亡真相；原來潘武當年僥倖逃生，而殺死開山虎的真兇一直在社團中……潘武再無面目面對潘家，朵拉則藏起其陀螺留念。在容講課時提及八十年代華富邨曾出現不明飛行物體的傳說。子博在大帽山拍攝流星雨，意外發現相片有異，坊間重新掀起UFO話題。得利聯同子博、銘賢、在容，與多位UFO專家及愛好者，到大帽山追尋UFO蹤影。是夜，山上果然有不尋常強光，子博與專家羅球、余滔滔更疑因神秘光源而失蹤……



第十集 (07/26)

不明飛行物體傳說被高調炒熱，滔滔及後卻戲劇性推翻所有言論，羅球不忿誠信破產，要跟滔滔對質。滔滔精神失常，子博工作拍檔余天澤跟蹤他至大廈天台，赫然目擊滔滔離奇跳樓。子博涉嫌捏造外星人綁架的假新聞，朵拉翻看子博當晚上山的影片，發現他進入夢境之原因。子博、朵拉到UFO會借閱會訊，發現在容同時借閱資料，大感奇怪。天澤突然出事，子博在天澤身上發現奇怪裝置，憑他遺下的筆記，輾轉追查至UFO愛好者鄭智秀……



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。