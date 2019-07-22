大逆轉！日本諧星勾結詐騙集團被炒忽然冇事

日本諧星田村亮、宮迫博之等上月被雜誌踢爆5年前曾為詐騙集團尾牙助陣表演，分別收取100萬日元（約7.2萬港元）及50萬日元（約3.6萬港元）酬勞，最初兩人聲稱冇收錢，但其後被踢爆講大話。之後雜誌《Friday》再爆宮迫曾與金塊強盜案主謀在福岡一間酒店合照，弄得滿城風雨。



事件引起其經理人公司吉本興業不滿，決定與宮迫解約，並聲明無可能繼續合作，等同踢他們出藝能界永不超生，而當年擔任仲介的入江慎之早前已被解僱。



而宮迫與田村亮前日舉行記者會，就此事公開道歉，同時大爆遭到吉本興業社長岡本昭彥阻止開記召及威脅，導致未能及時向外界說明情況，宮迫否認涉及黑幫，他解釋是在舊同學飯局被該名劫匪要求合照，他並不認識對方。而田村亮亦因出席記者會而遭事務所解約。老牌諧星松本人志當晚立即與會長大崎洋和社長岡本會談，關切為何向藝人威脅，令他們感到惶恐，事件隨即引起大逆轉。



社長岡本今日開記者會，公開向田村亮及宮迫博之道歉，宣布取消解除合約處分，並希望與兩人重啟對話，岡本即場數度哽咽落淚。岡本及會長大崎洋決定減人工一半，以示負責及誠意。根據宮迫在記者會上爆料，吉本興業存在壓榨員工等很多問題，日本藝能界開始聲討吉本興業。