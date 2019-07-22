日前提出同Cube解約　賴冠霖代表律師公開原因

韓國限定男團Wanna One的17歲前台灣成員賴冠霖，在組合解散後，便以個人身份在中韓兩地發展，最近透露正在準備新歌的他，前日被爆單方面向所屬的韓國Cube事務所提出解除專屬合約，他的代表律師今日發表聲明，解釋賴冠霖向Cube提出解約的原因。



代表律師指Cube將賴冠霖在中國區的經理人權限獨家轉讓給第三方，並在沒有經本人同意之下，偽造圖章並在合約上蓋印，是偽造文書的犯罪行為。他指賴冠霖與Cube是於2017年7月25日正式與Cube簽下專屬合約，Cube於2018年1月將賴冠霖在中國區的經理人權限轉讓給第三方，但賴冠霖和他的父親一直不知情，亦沒有同意過合約的內容，直至今年3月賴冠霖要赴日本出席Cube家族騷時，Cube與中國經理人公司方面發生磨擦，賴冠霖才從中國經理人口中知道自己與內地公司簽了約，而賴冠霖亦因為多個問題，而未能出演多個獲斟的綜藝節目。



律師又指賴冠霖在簽訂專屬合約時並沒有圖章，故當時是以親筆簽名代替，直接他收到內容證明時，才發現Cube擅自製作圖章來蓋印，令他覺得非常荒唐。代表律師指賴冠霖方面本來希望與Cube進行協議，因他並不想將事情公開，但Cube方面卻拒絕，更否認有做過違反合約的事。而對於被指擅自轉讓經理人權利及偽造文書，Cube就回應指：「現階段很難作出回應。」