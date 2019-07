美國唱作男歌手Bazzi周日首度來港假九龍灣國際展貿中心舉行演唱會,吸引超過6百名歌迷捧場。Bazzi以《Paradise》打頭陣,之後接連獻唱《Why》、《Honest》與《Myself》等歌曲,更拿起結他自彈自唱Maroon 5歌曲《Sunday Morning》、Drake歌曲《Hold On, We're Going Home》與Usher歌曲《There Goes My Baby》,令樂迷驚喜。



Bazzi心情興奮,不時與觀眾互動,更大讚香港歌迷非常熱情投入。他表演《Beautiful》時,叫觀眾拿起手機打開燈光,製造一片燈海進行大合唱,場面壯觀。演唱會最後以Bazzi首本名曲《Mine》作結,一共演唱18首作品,夠晒落力!