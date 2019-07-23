地下情！鍾晴許俊豪交換汗水㷫合合

曾拍攝無綫節目《3日2夜》及《美女廚房》的鍾晴，被指與組合BOP天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）發展地下情。據知，二人去年才認識，因為大家都喜愛滑水，不時相約做運動，Karlie更在社交網上載二人滑水的短片放閃。



晒強勁臂彎



日前下午12時許，二人現身銅鑼灣街頭，期間下毛毛雨，Lincoln即開遮防女方淋濕，盡顯紳士風度。途經維園時，正為11月演唱會作準備的Linclon見到健身設施，即時晒強勁臂力做引體上升，Karlie見狀亦有樣學樣，不過雙手握欄便後勁不繼，要男方抱起她雙腳才能完成。做完運動身水身汗，Karlie細心拿出紙巾為對方抹汗，之後Lincoln再用同一張紙巾為女方抹汗，完全不介意交換汗水。



邊食邊笑



其後二人到附近小食店買果汁及燒賣醫肚，Lincoln拿着竹籤餵伊人食燒賣，見Karlie相當受落，更邊食邊掩口大笑。醫完肚，他們到運動店選購運動衫，不時互相詢問意見。期間Lincoln拿起重磅啞鈴健身，再次騷強勁臂力。

---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。